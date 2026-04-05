組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！アウターに頼らなくていいいま、新たなトップス選びは「見た目」が肝心。シンプル好きも気張らず着やすい、しかも目を引くデザインの1着。シルク100％で編み立てたVネックカーディガン。体にはりつきすぎないけどリラックスもしすぎない、絶妙な身ごろはトップス的にも羽織りとしても使えるサイズ感。深いVとし