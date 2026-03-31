タレントの渡辺満里奈が30日、オフィシャルブログを更新。夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との“ペアルック”ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。 この日、「そしてまたしても」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「夫とペアルックになってしまいました」と