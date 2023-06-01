2026年2月の決算説明会で「純増にはこだわらない」（宮川潤一社長）方針を改めて宣言したソフトバンク。その裏付けを示すかのように、第3四半期（25年10月から12月）は契約者が約10万件純減していました。 その一方で、「ロイヤリティの高いユーザーには、それなりのコストをかけて還元する」（同）としており、既存ユーザー重視の姿勢も示しています。 MNPだと月額1円になるGalaxy S26（右）