贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。おいしくて、かわいいスイーツが大好きなESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べて「これはおいしい！」と感じたお菓子をピックアップ。開封から食べた感想までをリアルにレポートします。今回は、春らしい甘酸っぱさが魅力のイチゴ味の焼き菓子。ぜひチェックしてみてください！※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と