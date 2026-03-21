愛知県東郷町の会社の寮で食事をした従業員12人が、発熱や腹痛などの症状を訴え、県はノロウイルスが原因の食中毒と断定しました。 【写真を見る】ノロウイルス食中毒が発生 愛知・東郷町の会社の寮で食事をした男性従業員12人…発熱・腹痛・下痢などの症状 食事を提供した会社が寮での営業禁止に 愛知県によりますと今月19日に、県内の医療機関から「寮の入居者が複数名、体調不良となっている」などと、県の瀬戸保健所に連絡が