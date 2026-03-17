TOHOシネマズは17日、「TOHOシネマズ 名古屋栄」を6月11日グランドオープンすると発表し、概要を公開した。【画像多数】「TOHOシネマズ 名古屋栄」豪華ロビーやプレミアシート「TOHOシネマズ 名古屋栄」は、同日開業予定の「ザ・ランドマーク名古屋栄」の中に誕生する。全10スクリーン1655席で、エリア初となる設備を多数備えるなど、最新鋭の映画館となる。TOHOシネマズ独自規格のハイエンドシアター「プレミアムシアター」