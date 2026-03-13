野球日本代表「侍ジャパン」の小園海斗内野手（25）が12日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われた全体練習に参加。全体練習前には大谷翔平投手（31＝ドジャース）のライブBPの打席に立ち5打数1安打だった。全体練習を終え取材に応じた小園は、大谷との対決に「初めて見る球ですし、なかなか対戦もできないですし…（球は）全部凄いっすね」と目を丸くさせた。改め