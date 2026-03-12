春から始まる新生活。料理に慣れないうちは、簡単に作れるものから挑戦したいところ。料理に慣れていても新年度は何かと忙しいので、時短調理がありがたいですよね。そこで今回は、フライパン1つでメインが完成する絶品レシピをご紹介。ナポリタンからタンパク質と野菜が一緒にとれるおかずまで、この一皿でお腹が大満足できちゃいますよ！パスタもおかずもワンパンで！ワンパンナポリタン出典：https://www.instagram.comどこか懐