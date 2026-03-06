¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ögelato pique¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡Ë¡×¤Ï3·î4Æü¤è¤ê¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖSESAME STREET meets GELATO PIQUE¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¢£³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ä¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡¢»¨²ß¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ìÆ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÈROOMIES¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤È¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃå¿´ÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ