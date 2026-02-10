贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。おいしくて、かわいいスイーツが大好きなESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べて「これはおいしい！」と感じたお菓子をピックアップ。開封から実食まで、リアルにレポートします。今回紹介するのは、カカオの個性や香りを感じられる、注目のショコラトリーのボンボンショコラ。さて、そのお味はいかに…？※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部