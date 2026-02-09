（森本アナウンサー）「ここからは、取材にあたった浦川記者とお伝えします」（浦川記者）「お願いします」（森本アナウンサー）「自民党単独で300議席を越える、衝撃的な結果となりましたね」（浦川記者）「そうですね、まさに『高市旋風』が全国を吹き抜けた選挙戦でした」（森本アナウンサー）「そんな中、徳島1区は、これまで仁木さんが持っていたとみられる『公明票』が高橋さんに動くことも想定されました