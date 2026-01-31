今回は広島県福山市へ！「もやしソバ」をこよなく愛するピエール瀧が、名店をめぐりながら、もやしソバとは何なのかを考えたり考えなかったりするこの連載。今回は広島県にやって来ました！住宅地にある地元の人に人気のラーメン店。丼に「当たり」があったりして、とっても楽しいお店でした！＊＊＊【写真】「〇特もやしそば」（910円）――今回は瀧さんの仕事の関係で広島県に来ています。撮影の合間に福山市にもやしソバを食