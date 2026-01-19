日本付近は２１日から２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。北日本から西日本では日本海側を中心に大雪による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意が必要です。 【写真を見る】【大雪情報】21日から5日間は大雪のおそれ東北・北陸70cm、近畿50cm、北海道・関東甲信・東海・中国40cm予想【最新 雪と雨のシミュレーション】 気象庁によりますと、低気圧が日本海にあって、東へ進んでいます。この