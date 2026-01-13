阿南市那賀川町の阿南市科学センターで1月12日、凧づくり教室が開かれました。この教室は、正月の遊びとして子どもたちに親しまれている凧あげを楽しんでもらおうと、阿南市科学センターが開きました。教室は午前と午後の2回行われ、家族づれら約30人が参加しました。12日は、あんどん風の立体凧づくりに挑戦。子どもたちは職員の説明を受けながら枠組みを作った後、ビニール袋や糸を取り付けるなどして、凧を完