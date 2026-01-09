年末年始、県内の高速道路では、曜日の並びがよかったこともあり、いずれの区間でも前の年より交通量が増加しました。高速道路各社によりますと、2025年12月26日から1月4日までの10日間の交通量は、神戸淡路鳴門自動車道で一日平均4万3200台と、前の年の同じ時期と比べて3100台、率にして8％増えました。うち、大鳴門橋の利用のピークは1月2日の5万3800台で、前の年のピーク時と比べ7％増えました。渋滞のピーク