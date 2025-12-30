（資料写真）３０日午前３時５０分ごろ、大和市西鶴間２丁目の動物病院と住居を兼ねた３階建ての建物から「３階から黒煙。けが人や逃げ遅れは分からない」などと１１９番通報があった。建物から男性２人、女性１人が心肺停止の状態で発見され、病院に搬送されるなどしたが、いずれも死亡が確認された。大和署によると、住人と連絡がとれていない。署は３人の身元や出火原因を調べている。