札幌・豊平警察署は2025年12月25日、脅迫の疑いで札幌市豊平区に住む無職の男（63）を現行犯逮捕しました。男は12月25日午後11時ごろ、札幌市豊平区旭町2丁目の共同住宅で、57歳の女性が住む玄関ドアを足蹴りしながら「お前、半殺しにしてやる」などど怒鳴り脅迫した疑いです。部屋に住む女性にけがはありませんでした。警察によりますと、男と女性はすぐ近くに住んでいて、12月25日午後10時50分ごろ、女性から「騒音トラブル。男