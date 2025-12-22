鳴門市で12月21日、仮装したランナーなどが走る「ジングルベルマラソン」が開かれました。コロナ禍以来、6年ぶりの開催となった大会を取材しました。 （記者）「ランナーたちが続々と集まってきました」「あいにくの天候ではありますが、6年ぶりに開催されるジングルベルマラソン、まもなくスタートです」 21日、鳴門市大麻町で開かれたジングルベルマラソン。大会は、昭和から平成へ元号が移った1989年に