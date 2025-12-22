鳴門市で6年ぶりのジングルベルマラソン 仮装したランナーらで大盛況【徳島】
鳴門市で12月21日、仮装したランナーなどが走る「ジングルベルマラソン」が開かれました。
コロナ禍以来、6年ぶりの開催となった大会を取材しました。
（記者）
「ランナーたちが続々と集まってきました」
「あいにくの天候ではありますが、6年ぶりに開催されるジングルベルマラソン、まもなくスタートです」
21日、鳴門市大麻町で開かれたジングルベルマラソン。
2025年、6年ぶりに復活しました。
（大麻町ジングルベルマラソン・吉本豊英 実行委員長）
「雨一番に心配していたが、みなさん喜んで来てくれているので、嬉しく思う」
「仮装もいろいろ楽しんでもらって（コースは）自然がいっぱいなので、それも味わってもらって楽しくゆっくり走ってもらいたい」
「（6年ぶりに）するんやねって言ってくれたので、私も力になっている」
（ 参加者）
「ちょっとでも目立とうと思って来ました」
（記者）
「どんな走りを見せたい？」
（ 参加者）
「ぶっちきりです、ショッカーばりに走りたいと思う」
（ 参加者）
「雨に負けず楽しく走ります」
（ 参加者）
「腰も体幹を使いながら、楽しくゴールしたいと思う」
「3.2.1.スタート」
コースは3キロ、5キロ、10キロの3つ、600人を超えるランナーが駆け抜けます。
老若男女問わず楽しめるのが、ジングルベルマラソンの最大の特徴です。
目標のタイムを目指し走る人もいれば、仮装を楽しむ人も、それぞれがそれぞれの思いでゴールを目指します。
（記者）
「楽しいですか？」
（ 参加者）
「わーい」
「アロハ―！」
（記者）
「どうですか？」
（ 参加者）
「最高です、早くもしんどいです」
（記者）
「頑張ってー！行ってらっしゃい！」
「楽しいですか？」
（ 参加者）
「楽しいです」
（記者）
「完走できそう？」
（ 参加者）
「微妙です」
（記者）
「行ってらっしゃい！」
苦しいレース中盤。
沿道からも、ランナーを後押しする声援が。
声援を受けランナーたちは、最後の力を振り絞ります。
そして続々とゴールテープを切るランナーたち。
雨にも負けず、その表情は清々しいものでした。
（記者）
「お疲れさまでした」
（ 参加者）
「ありがとうございます！」
（記者）
「走ってみてどうでした」
（ 参加者）
「むっちゃ楽しかった、気持ち良かった」
「仮装のときから楽しかったです」
（記者）
「走ってみてどうでした」
（ 参加者）
「めっちゃ楽しかった」
（記者）
「来年も走りたい？」
（ 参加者）
「走りたい」
（ 参加者）
「いっぱい沿道で応援してくれて、それがすごいよかった」
「初めてだったが、なかなか坂道があって楽しいコースでした」
（大麻町ジングルベルマラソン・吉本豊英 実行委員長）
「思っていた以上に盛り上がりました」
「地元の人のエネルギーというんですかね、ここまで出してくれたら、やったやりがいがあったなとそういう結果です」
「走るということよりも楽しんで、場の雰囲気とかそれぞれ楽しんで走ってもらって、一番良かったと思った」
6年ぶりに開催されたジングルベルマラソンは、大盛況で幕を閉じました。