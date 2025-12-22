鳴門市で12月21日、仮装したランナーなどが走る「ジングルベルマラソン」が開かれました。



コロナ禍以来、6年ぶりの開催となった大会を取材しました。

（記者）

「ランナーたちが続々と集まってきました」

「あいにくの天候ではありますが、6年ぶりに開催されるジングルベルマラソン、まもなくスタートです」

21日、鳴門市大麻町で開かれたジングルベルマラソン。





大会は、昭和から平成へ元号が移った1989年に始まり、30回の歴史を積み重ねてきましたが、コロナ禍をきっかけに休止。2025年、6年ぶりに復活しました。

（大麻町ジングルベルマラソン・吉本豊英 実行委員長）

「雨一番に心配していたが、みなさん喜んで来てくれているので、嬉しく思う」

「仮装もいろいろ楽しんでもらって（コースは）自然がいっぱいなので、それも味わってもらって楽しくゆっくり走ってもらいたい」

「（6年ぶりに）するんやねって言ってくれたので、私も力になっている」

（ 参加者）

「ちょっとでも目立とうと思って来ました」



（記者）

「どんな走りを見せたい？」



（ 参加者）

「ぶっちきりです、ショッカーばりに走りたいと思う」



（ 参加者）

「雨に負けず楽しく走ります」



（ 参加者）

「腰も体幹を使いながら、楽しくゴールしたいと思う」

「3.2.1.スタート」



コースは3キロ、5キロ、10キロの3つ、600人を超えるランナーが駆け抜けます。



老若男女問わず楽しめるのが、ジングルベルマラソンの最大の特徴です。



目標のタイムを目指し走る人もいれば、仮装を楽しむ人も、それぞれがそれぞれの思いでゴールを目指します。

（記者）

「楽しいですか？」



（ 参加者）

「わーい」

「アロハ―！」

（記者）

「どうですか？」



（ 参加者）

「最高です、早くもしんどいです」



（記者）

「頑張ってー！行ってらっしゃい！」

「楽しいですか？」



（ 参加者）

「楽しいです」



（記者）

「完走できそう？」



（ 参加者）

「微妙です」



（記者）

「行ってらっしゃい！」



苦しいレース中盤。

沿道からも、ランナーを後押しする声援が。



声援を受けランナーたちは、最後の力を振り絞ります。

そして続々とゴールテープを切るランナーたち。



雨にも負けず、その表情は清々しいものでした。

（記者）

「お疲れさまでした」



（ 参加者）

「ありがとうございます！」



（記者）

「走ってみてどうでした」



（ 参加者）

「むっちゃ楽しかった、気持ち良かった」

「仮装のときから楽しかったです」

（記者）

「走ってみてどうでした」



（ 参加者）

「めっちゃ楽しかった」



（記者）

「来年も走りたい？」



（ 参加者）

「走りたい」

（ 参加者）

「いっぱい沿道で応援してくれて、それがすごいよかった」

「初めてだったが、なかなか坂道があって楽しいコースでした」

（大麻町ジングルベルマラソン・吉本豊英 実行委員長）

「思っていた以上に盛り上がりました」

「地元の人のエネルギーというんですかね、ここまで出してくれたら、やったやりがいがあったなとそういう結果です」

「走るということよりも楽しんで、場の雰囲気とかそれぞれ楽しんで走ってもらって、一番良かったと思った」



6年ぶりに開催されたジングルベルマラソンは、大盛況で幕を閉じました。