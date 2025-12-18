唐揚げチェーンの「がブリチキン。」は、クリスマス限定セット「がブリマスBOX」を、12月20日から12月25日までの期間限定で販売する。WEBおよび全国の店頭･電話にて、12月25日のクリスマス当日まで予約を受け付けている。「がブリマスBOX」は、名物のからあげももをアレンジしたザクザク衣の「クリスピーチキン」や、看板メニュー「骨付鳥ひな」を中心に構成したセット。大人から子どもまで楽しめる内容で、家族や友人と過ごすクリ