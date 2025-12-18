中央競馬の1年を締めくくる有馬記念では、1956年の創設以来、さまざまな忘れられないレースが行われてきた。そのなかでも、1990年の同レースで有終の美を飾ったオグリキャップはいまも伝説として語り継がれている──。（文中敬称略）【写真】心を揺さぶる馬だったオグリキャップ。引退後も人気は高く、東京競馬場の一般公開には多くのファンが詰めかけた＊＊＊そらで出てきた。「17万7779人。今でも覚えてるんですよ」