アメリカのトランプ大統領は、イギリスの公共放送BBCが演説を恣意的に編集し、名誉を棄損したとして、およそ1兆5000億円の賠償を求め提訴しました。BBCは去年10月に放送した番組で、トランプ大統領が2021年の議会襲撃事件の直前に行った演説で事件を扇動したと印象付けるような編集を行ったと指摘されています。ロイター通信などによりますと、トランプ大統領は15日、BBCがこの問題で「名誉を棄損した」などとして、南部・フロリダ