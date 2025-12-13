OpenAI¤Ï¿·À½ÉÊ¤ä¿·µ¡Ç½¤Ë¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤ä´ë¶ÈÌ¾¤Ë»÷¤¿Ì¾¾Î¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öcameo¡×¤ä¡Öio¡×¤¬¤½¤ÎÎã¤À¡£