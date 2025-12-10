【北京＝照沼亮介】漫画やゲームなどのキャラクターを活用したＩＰ（知的財産）ビジネスが中国で急拡大している。新たな内需のけん引役として中国政府も産業育成に力を入れているが、著作権侵害の「偽物」が出回っており、対策に頭を悩ませている。ＳＮＳで話題中国発の代表的なキャラクターが「ラブブ」だ。ウサギのような長い耳と、ギザギザの歯が特徴で、香港出身の絵本作家が創作し、中国の玩具メーカー「ポップマート」