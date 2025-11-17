セブン‐イレブンでは、2025年11月27日（木）～30日（日）の4日間、ブラックフライデーに合わせて「揚げ物日替わり半額セール」を開催♡定番の北海道じゃがいもの牛肉コロッケや、人気の揚げ鶏など、日替わりでお得に楽しめます。夕食のおかずや軽食、おつまみにぴったりのセールです。セブン‐イレブン自慢の揚げ物を、この機会にぜひ味わってみてください♪ 日替わりで楽しめる揚げ物ラインナップ