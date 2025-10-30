本物の拳銃と同じく実弾を撃つことができるおもちゃの拳銃を自宅で所持したとして、60歳の男が警視庁に逮捕されました。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、千葉県袖ケ浦市の無職・江原修容疑者（60）です。江原容疑者は今年4月、本物の拳銃と同じく実弾を撃つことができるおもちゃの拳銃を所持した疑いがもたれています。警視庁は拳銃の入手ルートなどを詳しく調べています。“おもちゃ拳銃”を輸入、所持や販売することは違法で