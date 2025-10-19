ワット絶賛「史上最高のアスリートパフォーマンスのひとつに違いない」ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。打者として1試合3本塁打を放てば、投手としても6回0/3を無失点、10奪三振の大活躍。元NFLのスター選手であるJJ・ワット氏は「フェアじゃない」「サイボーグ」など唖然としていた。打撃不振が指摘されていた大谷が、一夜で復活した