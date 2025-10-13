自民党・青山繁晴参院議員が１３日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」に出演。番組では公明党が自民党に連立離脱を通告し、国会首相指名選挙の見通しが立たない情勢を特集した。青山氏は自民総裁選前から高市早苗氏支持を打ち出してきた。番組では首相指名に向けて各党の思惑が絡まりあっているが、自民党１９６議席の結束は一枚岩かと聞かれると「大丈夫と言い切れないと思います」と返した。「著名な議員が、高市新