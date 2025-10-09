ユニクロの国内での売上高が初めて1兆円を超えました。長引く猛暑など気候に合わせた商品展開が功を奏しました。ユニクロを展開するファーストリテイリングの去年9月から今年8月までの1年間の売上高は3兆4005億円で、4年連続で過去最高となりました。なかでも、国内のユニクロが好調で、売上高は前の年度に比べて10.1パーセント増え1兆260億円となりました。国内の売上高が1兆円を超えるのは初めてです。長引く猛暑など気候に合わ