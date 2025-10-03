アンカー・ジャパンは、大容量2048Whながら世界最小サイズ（※同容量帯比）をうたう『Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station』の予約販売を10月2日より開始した。 （関連：【画像】Anker『Solix C2000 Gen 2』＆『Solix PS100 Dual Portable Solar Panel』《詳細・デザイン一覧》） 前世代（Anker 767）比で体積を約半分、重量を約40％削減しつつ、家庭用家電の99％を同時稼働できる定格2000Wを確保。独自急