アンカー・ジャパンは、大容量2048Whながら世界最小サイズ（※同容量帯比）をうたう『Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station』の予約販売を10月2日より開始した。

前世代（Anker 767）比で体積を約半分、重量を約40％削減しつつ、家庭用家電の99％を同時稼働できる定格2000Wを確保。独自急速充電「HyperFlash™」で約99分の満充電を実現し、停電や災害時の即応性を高めた。

◼︎持ち出しやすさと“10年”運用を見据えた設計

筐体は難燃素材とUL2743準拠の堅牢構造を採用し、約90cm落下にも耐えるタフネスを確保。電池には長寿命のリン酸鉄リチウムを採用し、内部部品の耐久を高める「InfiniPower™」設計で“毎日使って約10年”を想定する。両側面のダブルグリップで19.0kgの重量を分散し、いざという時の運搬性も配慮した。

◼︎“在宅避難”の電力確保を想定した実用性

半導体効率の向上で変換ロスを抑え、同容量帯でも稼働時間の延伸を図った。ソーラーパネルと組み合わせれば長期停電時の自立発電も可能で、日中の充電-夜間の給電という日常／非常時双方のサイクル運用に適する。IP67のパネルはアウトドアでも取り回しやすく、家庭の“電の備え”を現実的にするセットだ。

Anker Japan公式オンラインストア、Anker Store各店、Amazon、楽天市場、一部家電量販店で予約開始。詳細は各製品ページを参照。

◼︎『Anker Solix C2000 Gen 2』・容量：2048Wh・充電：AC最大1500W、約99分で満充電（HyperFlash™）・寸法・質量：約45.6×24.7×25.7cm／約19.0kg・入力・出力仕様：AC 100V 15A 50/60Hz、AC出力100V 15A（合計2000W）、USB-C 5-20V/最大100Wほか・付属品：AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル・カラー：ダークグレー／オフホワイト（オフホワイトは10月27日予約開始予定）・価格：199,900円（税込）

◼︎『Anker Solix PS100 Dual Portable Solar Panel』・出力：最大100W（21.6V/4.63A）、両面発電対応N型セル採用・防塵防水・耐久：IP67、アルミフレームで長期使用に配慮・寸法・質量：格納時約51.0×60.0×6.4cm／展開時約60.0×103.0×1.7cm／約2.8kg（100W両面式で世界最軽量※）・付属品：MC4 ＆ XT-60iケーブル（0.5m）、MC4延長ケーブル（3m）×2、安全マニュアル・注意：ポータブル電源充電専用（USB出力なし）・価格：34,990円（税込）

（文＝リアルサウンドテック編集部）