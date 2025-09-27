ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、11月19日（水）から2026年5月17日（日）までの期間限定で、『モンスターハンター』シリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』初の世界観レストラン「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」を開催。本レストランは、今年で10周年を迎え、1年を通して開催中の「ユニバーサル・クールジャパン 2025」のフィナーレを飾る。【写真】絶対おいしいやつ！「モンスターハンターワイル