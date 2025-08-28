今季も熱戦が繰り広げられている明治安田J2リーグ。レノファ山口FCは27節終了時点で19位と残留争いを強いられている。後半戦初戦で迎えた最下位・愛媛FCとの一戦に0-2で敗れたことで、クラブは志垣良監督との契約を解除。中山元気監督のもとで再起を図っている。そんな山口にとって、明るいニュースとなったのがクラウドファンディングだ。クラブは20日、この夏に実施した『レノファ山口FC クラウドファンディング2025．〜クラブ環