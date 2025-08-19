現地時間８月18日に開催されたプレミアリーグの開幕節で、田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンとホームで対戦した。田中は右のインサイドハーフで先発し、プレミアリーグデビューを飾った。リーズは５分、FWピルーにチャンスが訪れるも、相手GKピックフォードにブロックされる。その後も圧倒的にボールを支配して押し込むものの、ゴールをこじ開けられない。44分、田中のパスを受けたニョントがミドルシュートを