スタジオジブリ監修の人気シリーズ『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓』（主婦の友社）の最新作となる第5弾、『子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 千と千尋の神隠し』が、7月31日に発売されることが決定。インターネット書店での予約が、本日（6月16日）より開始となった。【画像】シリーズ１作目からシリーズ４作目の表紙同シリーズは、ジブリ作品に登場する料理や世界観を家庭で再現できるレシピ付き絵本として好評を博してお