１３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、のぶ（今田美桜）や嵩（北村匠海）の同級生・岩男（濱尾ノリタカ）が再登場した。この日の「あんぱん」では、いよいよ嵩の班が中国に行くことに。出発前夜、嵩は戦友の八木（妻夫木聡）へ、絶対に生きて帰りたいと告げ「自分のようなものが生き残るにはどうしたら…？」と問う。八木は「卑怯者になることだ」「仲間がやられても仇を取ろうなんて思うな」とだけ告げ