長寿アニメ「キング・オブ・ザ・ヒル」の声優として知られたジョナサン・ジョスが死去した。59歳だった。同アニメでジョン・レッドコーンの声を務めていたジョナサンは5月31日、サン・アントニオで銃撃を受け死亡した。犯人のシグフレド・アルバレス・セハは現場から逃走したものの、警察によって拘留され、殺人容疑で逮捕されたと発表されている。ジョナサンの夫トリスタン・カーン・デ・ゴンザレスは事件についてフェイスブッ