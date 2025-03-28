トヨタ本社工場で「火災が発生」と通報 電池パックから出火か東海テレビ

トヨタ本社工場で「火災が発生」と通報 電池パックから出火か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 愛知県豊田市にあるトヨタ自動車の本社工場で28日、通報があった
  • 通報は「火災が発生している」との内容で、消防車など14台が出動
  • 4階にある「電池パック」から火が出たとみられ、ケガ人はいないという
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