4月13日に開幕する「大阪・関西万博」の“2億円トイレ”の設計者である一級建築士の米澤隆氏が18日までに自身のXを更新。「安っぽい」「中抜き」などの批判の声に長文で反論した。米澤氏は、「大阪・関西万博トイレ5に関しまして、部分的に切り取られた建築写真が流出し、安っぽい、工事金額を中抜きしているのではないかといった疑義がおこり、世間をお騒がせしてしまっています。設計者として説明させていただきます」と書き