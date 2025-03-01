元HKT48で女優の兒玉遥（28）が2月28日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち」（金曜後10・00）に出演。これまで受けた美容整形について「やらなくてよかったっていうのが8割くらい」と明かした。現在は美容整形を卒業している兒玉。アイドル時代は、給料のほとんどを注ぎ込んでいたそう。「休みが少なくてお金を使える場所がなかった。唯一、使っていたのが美容整形。糸目なく使ってました。自分の容姿に対してコンプレ