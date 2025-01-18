ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > インフルエンザ感染者が2週ぶり増加 2月以降は「B型」が拡大か インフルエンザ 感染症 読売新聞オンライン インフルエンザ感染者が2週ぶり増加 2月以降は「B型」が拡大か 2025年1月18日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 定点医療機関から6〜12日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数 1医療機関あたり35.02人と発表され、前週の1.04倍で2週ぶりに増加に転じた 現在流行しているウイルスはA型で、2月以降はB型が広がる可能性がある 記事を読む おすすめ記事 佐賀県のインフルエンザ感染者が2週ぶりに増加【保健事務所管轄別人数】 2025年1月17日 11時30分 インフルエンザ猛威、要因はコロナ禍で流行しなかったことによる免疫力低下か…子どもの脳症に注意 2025年1月17日 14時32分 広島市 インフルエンザ患者数 依然、警報レベル超え 2025年1月15日 19時39分 山形県内全域にインフルエンザ警報発表 山形市と庄内保健所管内で患者数が前週の3倍に 2025年1月15日 17時59分 【感染拡大止まらず】インフル猛威継続…医療機関では治療薬在庫ひっ迫も…求められる感染防止策（静岡） 2025年1月14日 16時58分