インフルエンザの本格的な流行を前に、インフルに特化して薬代などを補償する保険の販売が始まりました。【映像】“インフルエンザ保険” 月額の保険住友生命の子会社が24日から販売を始めた保険、「インフルエンザお見舞金」は、感染した際の薬代や重症化した際の入院費用を補償します。月額の保険料は250円からで、去年加入した利用者は10円安くなります。加入から保険金の請求まで、すべての手続きがキャッシュレス決済