全国各地のグルメを集めた「秋のうまいもの物産展」が、松坂屋上野店にて、2024年9月11日(水)から9月17日(火)まで開催される。ご当地グルメイベント「秋のうまいもの物産展」2024年で5回目の開催となる松坂屋上野店の「秋のうまいもの物産展」。北海道から沖縄まで全国各地の人気店をはじめ、初出店のグルメなど、全部で51店舗が勢揃いする。大阪の定番土産「551 蓬莱」の豚まん＆「らぁ麺 すぎ本」など中でも目玉となるのは、大阪