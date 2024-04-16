ドワンゴは、PC版ニコニコ動画で提供している「＠ピザ」機能について、5月28日をもって提供終了すると発表した。 現在の利用状況を踏まえて検討した結果、終了を決定したとし、「16年間にわたり本機能をご愛顧いただき、誠にありがとうございました」としている。 「@ピザ」機能は、動画視聴中にコメントで「@ピザ」と入力して投稿することで、ピザを注文するための特設ページが開き、動画視聴中にピザを注文できる