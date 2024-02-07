2023年、期間限定の臨時店舗で販売されたユニクロの古着。好評だったことから、一部店舗で販売が始まる。電車をリアルに再現したステージで、男女のモデルによるファッションショーが披露されたのは、ユニクロの春夏新作アイテムの展示会。電車や駅など、日常生活の光景を通して、ユニクロのスタイリングや機能性商品を表現している。注目したのは、ユニクロの古着プロジェクト。ユニクロは2023年10月、東京・原宿に古着販売のポッ