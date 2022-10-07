中日の平田良介、巨人の井納翔一ら実力者にも戦力外通告プロ野球の第1次戦力外通告期間が7日に終わる。現時点では、10球団の計55選手に来季の契約を結ばないことが伝えられた。そのうち、かつてドラフト1位で入団した選手は7人だった。また育成選手への通告は、28日まで引き続き行うことができる。楽天は、2010年のドラフト1位で広島入りした福井優也投手、福山博之投手、川島慶三内野手を戦力外に。福山は通算102ホールド、川