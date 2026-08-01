「尋常じゃない」「新人王」 衝撃の6戦4発、村上24号を即座に称えたメジャー公式の1枚に反響
MLB公式も村上のアーチを紹介
米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が7月31日（日本時間8月1日）、敵地レイズ戦で24号2ランを放った。6-1の勝利に貢献した。試合後、MLBの公式インスタグラムも村上の1発に対し、ビジュアル写真を公開。米ファンの間で話題を呼んでいる。
同インスタグラムは村上のアーチの動画付きで「ムラカミ・ムネタカが逆方向へ今季24号ホームラン！ ここ6試合で4本目のアーチだ」と投稿。さらに、バットを肩に担いだ村上のビジュアルも添えて、活躍を称えた。
米ファンからは歓喜の声が続々と寄せられた。
「これぞ私の推し」
「新人王は彼のものだ」
「ムネのド派手な活躍を見せてくれ」
「ほんっっっっっとうに素晴らしい活躍だ!!」
「だからこそみんな彼に夢中なんだよ」
「またこの男がやってくれた」
「もし怪我してなかったらどうなってたんだ」
「ムラカミのパワーは尋常じゃない」
「鍛え方が違うんだよ」
この日村上は「2番・一塁」でスタメン出場。3回1死一塁のカウント3-1からチェンジアップを左中間へ運んだ。6回先頭でも中前打を放ち、4打数2安打2打点。チームの6-1の勝利に貢献した。
（THE ANSWER編集部）