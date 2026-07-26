J3福島・カズ、59歳弾！公式戦1351日ぶりゴール「みんな喜んでくれたのが何よりもうれしい」
◇サッカー天皇杯福島県代表決定戦 福島（J3）7−0いわき古河FC（東北2部）（2026年7月25日 とうスタ）
J3福島のFW三浦知良（59）が東北2部いわき古河FC戦の後半7分に加入後初ゴールを決め、7―0の快勝に導いた。カズの公式戦での得点はJFL鈴鹿ポイントゲッターズ（現アトレチコ鈴鹿）時代の22年11月12日以来で、1351日ぶりだった。
4点リードで迎えた後半7分だ。59歳4カ月29日にしてFWで先発したカズが右クロスに反応。ニアサイドに走り込み、衰えぬ得点感覚でゴールに押し込んだ。「いいところに入れた。みんな喜んでくれたのが何よりもうれしい」。
今年1月、保有権を持つJ2横浜FCから期限付き移籍で加入後、記念すべき初得点を新シーズン最初の公式戦で決めた。再三好機に絡み「ハットトリックできた。（今回控えたカズダンスは）リーグ戦でやれたらいい」と上機嫌だった。
天皇杯では初戦を突破すると横浜Mと対戦する。「（V川崎時代に）3度決勝に進出して2回負けている相手。楽しみ」と心待ちにしていた。