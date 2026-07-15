2人の男子から一途な想いを寄せられていたるるが、ついに告白の場へ。会えない時間が長かったものの、最後まで真っ直ぐ想いを伝え続けたえいたと、一緒に過ごす時間が長く、確実に距離を縮めたしゅん。見届人たちが「どっちだ！」と固唾をのんで見守るなか、るるが下した決断に衝撃が走った。

【映像】可愛すぎる高2女子の告白の結末

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。13日はインチョン編最終話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

りら（岡本莉來、高1／富山県、今日好き公開オーディションファイナリスト）

るる（小森瑠々、高2／島根県）

ゆうな（秋元優奈、高3／埼玉県）

ひまり（市川妃莉、高3／北海道）

【継続】

たまき（今井環希、高2／大分県、「チェンマイ編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

せいたろう（江口惺大郎、高3／東京都）

はるか（鳥井悠叶、高1／愛知県）

しゅん（片山駿、高1／東京都）

えいた（川粼瑛太、高3／徳島県）

【継続】

そら（宮崎宇宙、高1／福岡県、「ラヨーン編」からの継続）

「どっちだ！」緊張が走る中、るるが2人に伝えたのは…

1日目の夜から「るるちゃんに決めた」と一途に想いを伝え、途中会えない時間が長かったもののBBQで挽回したえいた。一方、旅の中で同じグループになることが多く、一緒に過ごす時間を重ねて距離を縮めてきたしゅん。最後のアピールタイムでは、えいたはるるをイメージした絵を、しゅんは飛び出す手紙をプレゼントした。

それぞれ違う形で想いを届けてきた2人に、るるがどんな答えを出すのか。スタジオの見届人たちも「どっちだ！」と緊張を走らせるなか、るるはまず、えいたの方を向き、「1日目の夜から私に決めたって言ってくれてとっても嬉しかったし、最後の2ショットでは可愛い絵までプレゼントしてくれて、とっても嬉しくて一途な気持ちが伝わってきました。ありがとう」と感謝。

続けてしゅんにも、「同じグループになることが多くて、一緒にたくさん行動してしゅんくんのことをたくさん知れて楽しかったです。可愛いお手紙までプレゼントしてくれてありがとう」と旅を振り返った。

そして、るるは一呼吸置いてから、「2人の想いを聞いてわたしも決めたので、聞いてください」と前置きすると、「わたしは、どちらかを選ぶことができませんでした。ごめんなさい」と決断を口にした。

「とっても幸せな旅になりました」えいた＆しゅん、笑顔で旅を締めくくる

るるの答えを聞いたえいたは、「最後まで真剣に考えてくれてめっちゃ嬉しかったし、インチョンでるるちゃんに会えて、本当に嬉しかったです。2泊3日ありがとう」と悲しい表情をしつつも精一杯の感謝を伝え、しゅんも「この3日間るるちゃんと長い間一緒にいられて思い出作れて、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました」と笑顔で締めくくった。

そんな2人に対し、るるが「2人のおかげでとっても幸せな旅になりました、ありがとう」と改めて感謝を伝え立ち去ると、しゅんが「頑張ったね」と恋のライバルであったえいたに声をかけ、えいたも「うん、頑張った」と応じる。「俺ら、性格似てるって言われたもんね」「そうやね」と語り合う2人の姿に、スタジオもしんみり。

告白タイムを終えたるるは、決めきれなかった自分について「私はとっても弱いなって思いました」と涙。しかし、「2人のおかげでとっても楽しくて忘れない旅になったと思いました」と今回の旅を前向きに捉えた。