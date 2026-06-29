TOMORROW X TOGETHER、タリーズと初コラボ決定 限定カフェメニュー＆PPULBATUチャームなど特別アイテムも続々
【モデルプレス＝2026/06/29】5人組グループのTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）とタリーズコーヒーのコラボレーションが7月8日（水）より展開開始。韓国トレンドを取り入れたドリンクやフード、グループの公式キャラクターの限定アイテムなどが展開される。
【写真】TXT、タリーズコラボ限定アイテムも多数
TOMORROW X TOGETHERは、“それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く”という意味を持ち、今回のコラボレーションでは、グループ名に込められた希望と、タリーズのくつろぎの空間やこだわりの商品が融合。日常に輝きを与える特別なカフェ体験を提案する。
ドリンクには、韓国で人気のカフェメニューをモチーフにした2種類がラインナップ。「キャラメルフォームアメリカーノ」は、エスプレッソの芳醇なコクとすっきりとした後味が特長のカフェアメリカーノに、とろりとしたキャラメル風味のホイップクリームとキャラメルソースをトッピングした一杯。「マンゴーセパレートティー」は、マンゴーの濃厚な甘みに爽やかなアールグレイティーを合わせたフルーツティー。大振りのマンゴー果肉をトッピングし、ジューシーな味わいに仕上がっている。ドリンクは限定デザインカップで提供される。
フードメニューも韓国トレンドを意識した3種類が登場。「ヤンニョムチキンチーズサンド」は、コクのある甘辛ヤンニョムソースを絡めたチキンとスライスチーズをサンドしており、やみつきになる味わいとほどよいボリューム感が魅力。「サツマイモパン」は、韓国発祥のさつまいもの形をしたユニークなパン「コグマパン」がモチーフとなっており、しっとりとしたさつまいもフィリングを、ふんわりとしたパン生地で包んでいる。「カップ ティラミス」は、韓国や日本でも定番人気のティラミスを、手軽に楽しめるようカップに入れて提供。夏でも食べやすいさっぱりとした味わいに仕立てられている。
また、対象ドリンクと一緒に購入できる限定アイテムも数量限定で登場。第1弾（7月8日〜）は、限定フォトデザインを使用した名刺サイズの「TOMORROW X TOGETHER ステッカーセット」（7枚セット）、第2弾（7月15日〜）は、公式キャラクターが店員になったオリジナルデザインの「PPULBATU（プルバトゥ） ぷくぷくチャーム」が展開される。
さらに、日常使いやイベントシーンで活躍するオリジナルグッズも。限定デザインカップと同じデザインを施した「トライタングラス」や、軽量で丈夫な「ストラップ付きトライタンボトル」、ワンショルダータイプの「ポーチ付きショルダーエコバッグ」、カラビナ付きの「ミニポーチ」、ミニポーチなどをカスタマイズできるキーチャームセット「バッグチャーム」が並ぶ。一部のアイテムには、公式キャラクター「PPULBATU」が店員になったオリジナルデザインが使用され、限定感を演出する。
また、全国3店舗（渋谷スクランブルスクエア店、グランフロント大阪北館1F店、&TEA 名古屋ラシック店）では、オリジナルの特別パネル展示やタペストリーの設置などを行う店舗装飾が、7月8日（水）〜8月2日（日）まで実施される。（modelpress編集部）
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【写真】TXT、タリーズコラボ限定アイテムも多数
◆TOMORROW X TOGETHERコラボで特別なカフェ体験
TOMORROW X TOGETHERは、“それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く”という意味を持ち、今回のコラボレーションでは、グループ名に込められた希望と、タリーズのくつろぎの空間やこだわりの商品が融合。日常に輝きを与える特別なカフェ体験を提案する。
◆韓国人気カフェメニューから限定ドリンク＆フード登場
ドリンクには、韓国で人気のカフェメニューをモチーフにした2種類がラインナップ。「キャラメルフォームアメリカーノ」は、エスプレッソの芳醇なコクとすっきりとした後味が特長のカフェアメリカーノに、とろりとしたキャラメル風味のホイップクリームとキャラメルソースをトッピングした一杯。「マンゴーセパレートティー」は、マンゴーの濃厚な甘みに爽やかなアールグレイティーを合わせたフルーツティー。大振りのマンゴー果肉をトッピングし、ジューシーな味わいに仕上がっている。ドリンクは限定デザインカップで提供される。
フードメニューも韓国トレンドを意識した3種類が登場。「ヤンニョムチキンチーズサンド」は、コクのある甘辛ヤンニョムソースを絡めたチキンとスライスチーズをサンドしており、やみつきになる味わいとほどよいボリューム感が魅力。「サツマイモパン」は、韓国発祥のさつまいもの形をしたユニークなパン「コグマパン」がモチーフとなっており、しっとりとしたさつまいもフィリングを、ふんわりとしたパン生地で包んでいる。「カップ ティラミス」は、韓国や日本でも定番人気のティラミスを、手軽に楽しめるようカップに入れて提供。夏でも食べやすいさっぱりとした味わいに仕立てられている。
◆コラボ限定のオリジナルアイテム
また、対象ドリンクと一緒に購入できる限定アイテムも数量限定で登場。第1弾（7月8日〜）は、限定フォトデザインを使用した名刺サイズの「TOMORROW X TOGETHER ステッカーセット」（7枚セット）、第2弾（7月15日〜）は、公式キャラクターが店員になったオリジナルデザインの「PPULBATU（プルバトゥ） ぷくぷくチャーム」が展開される。
さらに、日常使いやイベントシーンで活躍するオリジナルグッズも。限定デザインカップと同じデザインを施した「トライタングラス」や、軽量で丈夫な「ストラップ付きトライタンボトル」、ワンショルダータイプの「ポーチ付きショルダーエコバッグ」、カラビナ付きの「ミニポーチ」、ミニポーチなどをカスタマイズできるキーチャームセット「バッグチャーム」が並ぶ。一部のアイテムには、公式キャラクター「PPULBATU」が店員になったオリジナルデザインが使用され、限定感を演出する。
また、全国3店舗（渋谷スクランブルスクエア店、グランフロント大阪北館1F店、&TEA 名古屋ラシック店）では、オリジナルの特別パネル展示やタペストリーの設置などを行う店舗装飾が、7月8日（水）〜8月2日（日）まで実施される。（modelpress編集部）
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